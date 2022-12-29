Rektör Tümay, Fransa'da KreativEU proje toplantısına katıldı

Dr. Mehmet Tümay, Avrupa'dan toplam 7 üniversitenin yer aldığı kısa adı ‘KreativEU' başlıklı konsorsiyumun proje toplantısına katıldı. Konsorsiyum ile Avrupa Komisyonu destekli hibe çağrılarına ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Toplantı, Fransa Montpellier'de Paul Vallery Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. İki gün süren toplantıya, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kurtaran, öğretim üyeleri Doç. Dr. Hasan Yıldızhan, Doç. Dr. Bilge Aksay ile Öğr. Gör. Ayşe Sevimli ve Öğr. Gör. Sıdıka Ece Yılmaz katıldı.

Ev sahipliğini Fransa'nın yaptığı toplantıda Romanya, Portekiz, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti üniversitelerinden rektörler ve akademisyenler de yer aldı.

Toplantı sonunda Rektör Prof. Dr. Tümay, Fransa Paul-Valery Montpellier, Romanya Valahia Targoviste, Portekiz Tomar ve Çek Cumhuriyeti South Bohemia üniversiteleri ile ikili Erasmus+ anlaşmaları imzaladı.

Dış destekli projeler birim koordinatörü Doç. Dr. Hasan Yıldızhan, ATÜ için önemli bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek Avrupa'daki birçok üniversite ile akademik proje iş birliğinin sağlanacağını vurguladı.

Fransa'da yapılan toplantı sonrası imzalanan anlaşmaların üniversite ve akademisyenler için kazanımlar sağlayacağını belirten Rektör Tümay, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan desteklerin önemine dikkat çekti. Rektör Tümay, bu tür etkinliklerin ATÜ'nün uluslararası iş birliğine katkı sağladığını söyledi.