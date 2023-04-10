Resim kursuyla rehabilite oluyorlar

Yaşanan olumsuz süreci sanat parkındaki kurslarla atlatmaya çalışan Çukurovalılar, rehabilite şansı yakalıyor.

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü'nün Bülent Ecevit Sanat Parkı'nda hizmete açtığı kurslar ilgi görüyor. Halk oyunları, tiyatro, gitar, resim gibi kursların verildiği tesise Çukurovalılar son zamanlarda rekor düzeyde başvuru gerçekleştirdi. Özellikle yaşanan deprem felaketi sonrası uyku sorunu yaşayan, travmatik ve stres bozukluğu çeken vatandaşların uğrak yeri haline gelen kurslarda en kalabalık sınıfları resim dersleri oluşturuyor. Her yaştan Adanalının katıldığı resim kurslarında özellikle kadınların yoğun olması dikkat çekiyor. Temel resim tekniklerinden başlayarak verilen eğitimlerde, yağlı boya tablolarına uzanan fırça darbelerinin muhteşem çizgileri ve renklerinin sırlarını öğreniyorlar.

Kurslarla ilgili bilgi veren resim öğretmeni Nuray Bozkuş, önce sanatın tanımıyla derslere başladıklarını, kara kalem ve ilerleyen günlerle de yağlı boyaya geçtiklerini söyledi.

Resim derslerinin kursiyerler için terapi olduğunu belirten Bozkuş, burada sosyalleşerek ve fırçalarla farklı ama renkli bir dünyaya yolculuk ettiklerini anlatarak, hayalleri tuvallere resmetmeyi öğrettiklerini belirtti. Kursiyerler ise derslerle kendilerini keşfettiklerini, yeni insanlar tanıdıklarını ve resim öğrenerek yaşadıkları zorlu ve gergin dünyalarından uzaklaştıklarını kaydetti.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin de Tesisler Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla 42 branşta sanat, el becerileri ve kültür kursları verdiklerini deprem afetinden sonra kurslara olan ilginin çok fazla olduğunun altını çizdi.

Özellikle de Çukurovalı kadınların yoğun olarak kurslara katıldığını açıklayan Çetin, "Bülent Ecevit Sanat Parkı'ndaki tüm sanat kurslarımız hizmet vermeye devam ediyor. Salonlarımız dolu, ilgi büyük, ders sayılarımızı artırmak zorunda kaldık. Artık Çukurova'nın hem el becerileri ve sanata bakışı gelişiyor, hem de sanatın 7 alanında faaliyet gösteren parkımız, siz değerli sanat tutkunlarının hizmetinde” dedi.