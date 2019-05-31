Adana'da, ‘Yardımlaşma ve Dayanışma'' konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ‘'Yarınlar Eğitimle, Eğitim Okul Öncesi İle'' projesi kapsamında düzenlenen ‘‘Yardımlaşma ve Dayanışma'' konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Valilik'te düzenlenen törenle Vali Mahmut Demirtaş tarafından takdim edildi.

Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz'un da hazır bulunduğu törende öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından Vali Demirtaş, paylaşmanın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bu yarışmanın minik öğrencilere doğru alışkanlıklar kazandırmaya yönelik güzel bir uygulama olduğunu belirterek yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Demirtaş, daha sağlıklı nesillerin yetişmesi için okul öncesi eğitiminin çok büyük önem arz ettiğini belirterek eğitimin temel taşları olan öğrenci-öğretmen-veli dayanışmasının arttırılması, velilere anne-baba eğitimleri verilmesi ve proje okullarında sosyal etkinliklerin oranının arttırılmasının hedeflendiği programın Güney Adana için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.