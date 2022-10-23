Ressam Arı, dördüncü kişisel sergini açtı

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Grafik Ana Sanat Dalı'nda Doçent olarak lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermeye devam eden Ressam Sevgi Arı, dördüncü kişisel serginini Adana'da açtı.

Sevgi Arı, ARD Kaman Sanat Galerisi'nde "Oyun Alanı” başlıklı dördüncü kişisel sergisinde farklı teknikleri özgün tasarım diliyle harmanladığı çalışmalarından oluşan bir seçkiyi paylaştı.

Sevgi Arı, “Farklı kavramsal göndermelerle çeşitlendirdiğim oyun alanında; geometrik araştırmalara dayanan kompozisyonların, "pattern" düzenlemelerinin ve tipografik çizimlerinin yanı sıra dokuma, kolaj, yağlı boya, sulu boya, pastel boya gibi geleneksel tekniklerin ihtimal alanlarını bir grafik tasarımcı gözüyle iç içe geçirdim. Minyatür enstalasyonlar olarak değerlendirilebilecek oyuncaklı düzenlemelerle ve farklı büyüklükteki hazır-nesne kullanımlarla iki boyutlu tasarım yüzeyini üçüncü boyuta taşıyorum” dedi.

Sanat ve tasarımın bir oyun alanı olarak yaşamındaki varlığına şükreden Arı, izleyiciyi de bu oyuna davet ediyor.

ARD Kaman Sanat Galerisi'nde açılan sergi 27 Ekim 2022 tarihine kadar gezilebilecek.

Sevgi Arı kimdir?

Sanat ve tasarımın bir oyun alanı olarak yaşamındaki varlığına şükreden Arı, izleyiciyi de bu oyuna 1999 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki grafik tasarım eğitimine başladı. Arı, ayıi üniversitede sürdürdüğü yüksek lisans eğitimini 2006 yılında tamamladı. 2004-2009 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak dersler verdi. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Ana Sanat Alanı'nda araştırma görevlisi olarak başladığı sanatta yeterlik sürecinde 2012 yılı boyunca Polonya / Wroclaw'da Eugeniusz Geppert Academy Of Fine Arts'ta bulundu. 2017 yılında "Grafik Tasarımda Sürecin Önemi ve Süreç Temelli Alternatif Yaklaşımlar" başlıklı tezi ile sanatta yeterliğini tamamlayarak Çukurova Üniversitesi'ndeki görevine döndü. Grafik tasarım yolculuğunda ulusal ve uluslararası çapta birçok seminer, çalıştay, bienal, afiş yarışması ve karma sergiye dahil olan Arı, tasarıma bakışında bilim, spiritüalite, sanat ve tasarım arasındaki etkileşimin gücüne inanmakta ve halen Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Grafik Ana Sanat Dalı'nda Doçent olarak lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermeye devam etmektedir.