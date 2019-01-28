Ressam Aslı Çakar Özen peştamalı imza olarak kullanıyor

Adana'da 3. Uluslararası Sanat Çalıştayı'na katılan Trabzon doğumlu Ressam Aslı Çakar Özen, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Resim Bölümünü bitirdiğini ve devletteki görevinden emekli olduktan sonra Gaziantep'te özel bir sanat okulunda çalışmasına devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar 200 kişisel sergi açtığını, 100'den fazla karma sergiye katıldığını belirten Özen, “Sosyal içerikli figüratif konuları mekan figür bağlantısı kurarak çalışmaktayım. Yöresel doku olan keşan ve peştamalı evrensel kaygılar içerisinde sanatsal ögeler kullanarak ifade etmekteyim” dedi.

Adana'yı tanıtacak olan simgelerin başında pamuk geldiğini ifade eden Özen, “Ben burada motif çalışıyorum. Buna uygun pamuk tarlasında çalışan kadınlar var. Ben Karadenizli olduğum için bütün resimlerimde bugün kaybolmaya yüz tutmuş otantik peştamal diye bir unsur var bizde. Yöresel bu peştamalın kaybolmaması adına bir sonraki kuşaklara aktarmak üzere muhakkak resimlerimde imza gibi kullanırım. Burada Adana'nın pamuğu ile bizim peştamalı birleştirdim, böyle bir kompozisyon ortaya çıktı. Tablomun içine biraz da portakal koyarak sergilemek istiyorum” şeklinde konuştu.