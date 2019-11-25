İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ressam Baydar'dan kadına şiddete fırçayla tepki

Ressam Esra Baydar, son yıllarda giderek artan kadına yönelik şiddete çizdiği resim ile tepkisini gösterdi.


Bir karma resim sergisine tek eseri ile katılan Esra Baydar, 20 yıldır sanatla içi içe olduğunu belirterek, ”Hissettiklerimi ve duygularımı aktarmayı seviyorum, bir anlamda buna dışa vurumculuk diyebiliriz” dedi.


Çizdiği eserin aslında toplumun kanayan yarası olduğunu söyleyen Baydar, giderek artış gösteren kadına yönelik şiddete bir şekilde meydan okuma şeklinde olarak çalıştığını ifade ederek, parçalanmışlığı ve toplumdaki etkilerini ve insana dair, insandan çıkan duygular olarak değerlendirdiğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.