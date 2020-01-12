Ressam Güher'in "Anavarza Kalesi"

Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Federasyonu tarafından düzenlenen, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle açılan karma sergiye Anavarza Kalesi resmiyle katılan Ressam Fatma Güher Akyüz, “Tarihte yenilmez şehir adıyla da tanınan Anavarza Antik Kenti'ni, hafızalarda yer bırakması için çizdim” dedi.

Akyüz, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve görkemli giriş kapısı, kalesi, tiyatrosu ve surlarıyla dikkati çeken Kozan'daki Anavarza Antik Kenti'nin yakın bir zamanda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacağına inandığını söyledi. Akyüz, “Kozan ilçesinin Dilekkaya Mahallesi'nde bulunan ve tarihte "yenilmez şehir" adıyla da tanınan Anavarza Antik Kenti, Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı medeniyetlerine yaptığı ev sahipliğiyle önemli kültür izlerini barındırıyor. Tarihçesi M.Ö. 19 yılına dayanan ve Roma İmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'deki en önemli ordugah merkezleri arasında yer alan antik kent, Anadolu'nun bilinen en büyüğü Efes'ten daha geniş yerleşkeye sahip bulunuyor. Bu önemli yerin hafızalarda yer bırakması için çizdim” dedi.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde, açılan sergiyi düzenleyen Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Federasyonu'na teşekkür eden Akyüz, “Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerinde, sanata ve sanatçıya gösterilen ilgiden dolayı son derece memnun olduk. Bu etkinlikte resim, müzik, şiir, edebiyat eserleri sergilendi. Bu tür ortak karma etkinlikler, sanatı ve sanatçıyı dolayı daha çok güçlendirmekte ve sanatın gücünü ve akımlarını gelecek nesillere taşımakta, güzel olumlu etkileşimler içinde olunmaktadır” dedi.