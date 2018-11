Ressam Kaleağası "Yollar" sergisini açtı

AÇS Sanat Galerisi'nde 29 eserden oluşan resimlerini sanatseverlerin beğenisine sunan Ayşenur Kaleağası, neden yol üzerine çizimler yaptığını “Her yolun başı sabır, sonu umut diye bir şey vardır” şeklinde izah etti.

Kaleağası şunları söyledi:

“Yolun alanı çok geniştir. Her türlü yol, yöntem olarak da kullanılıyor. Ya da her işin bir yolu ve yönetim vardır diyebiliriz ve bunu çeşitlendirebiliriz. Bu yol, sadece hani bildiğimiz yol değil de hayattaki yolumuz, düşüncelerimizdir. Her yolun başı sabır, sonu umut diye bir şey vardır. Bu çok hoşuma gidiyor. Bir umut olarak düşündüm yolu, her yolda bir umut vardır. İyi de olsa kötü de olsa bir umutla yola çıkılır. Belki sonu güzel biter veya kötü biter ama her zaman umutla gitmek gerekiyor. Hayatta yolunu çizmek var. Şurada bir resim var; kaos, hangi yola gideceğini bilmeyen, kafası karışık bir kadını görüyoruz. Bazen hayatta karar vermemizin zor olduğu durumlar olur. Kararsızlığı anlatır. Onu resmetmeye, işlemeye çalıştım. Diğer çizimim de ise kadın tek başına dağları, engelleri aşıyor. Hayata tutunmaya çalışıyor. Resimlerdeki kadın ise ben oluyorum” dedi.

Daha önce 8 sergiye katılan ve 4 ödül alan Adanalı Ressam Ayşenur Kaleağası'nın resim sergisi AÇS Sanat Galerisi'nde 1 Aralık 2018 tarihine kadar açık kalacak.