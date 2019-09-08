Ressam Necati Derya 2020'ye hazırlanıyor

İstanbul'da yaşayan Adanalı Ressam Necati Derya, 2020 yılında üç şehirde kişisel resim sergisi açacağını söyledi.

Derya, 2019 senesini Adana, Gaziantep ve İstanbul sergisine hazırlanarak geçirdiğini belirterek, “60 adet Gaziantep, 60 adet Adana ve 40 adet İstanbul resimleri çizerek 2020'de peş peşe 3 ilde sergi açmayı planlıyorum. Amacım tüm illerimizin tarihi döneme ait fotoğraflarını toplayıp siyah beyaz olarak yani çini mürekkebi, rapido kalem, fırça ve tarama ucu ile çizgi roman tekniği ve gravür tekniğini harmanlayarak çizip tüm illerde sergiler açarak yaygınlaştırmak insanlara kendi şehirlerinin tarihi ve ören yerlerini resimlerle tanıtmak ve bilgi vermektir” dedi.

Atatürk'ün buğday tarlasında gezinirken fotoğraf ve resimleri bulunduğunu ifade eden Derya, “Atamız buğday tarlasında gezinir de Adanamızın beyaz altını pamuk tarlasında gezinmez mi? Böyle bir resim çizdim ve sosyal medyada paylaştım. Bu resmimi 2020'deki Adana sergimde Adanalılarla paylaşacağım” dedi.

Necati Derya kimdir?

1959'te Adana'da doğdu. İlk, orta, liseyi Adana'da okudu. 1972 yılında bir cilt evinde çırak olarak hayata ve matbaacılık mesleğine atıldı. Daha sonra film, montaj, renk ayrım işleriyle uğraştı. Ofset tekniğini öğrendi. 1980'de kendi grafik atölyesini açtı. Orada beş yıl matbaa grafikerliği, tabelacılık, reklamcılık, bilboard afiş, duvar ressamcılığı işlerini yaptı. Yerel gazetelerde çizgi roman serüveni başladı. İlk çizgi romanı “Vahşi Dönüş” ve “Komiser Murat” Adana'da yerel gazetelerde yayınlandı. Daha sonraki dönemlerde aynı anda 3 gazetede birden romanları yayınlandı. Askerlik dönüşü kendi atölyesini eşiyle birlikte çalıştırdı. 42 yıl meslek hayatını şimdi İstanbul'da kişisel sulu boya ve portre çalışmaları yaparak sürdürüyor.