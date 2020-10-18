Ressam Süel'den balerin figürlü eserle Cumhuriyet vurgusu

Adana'da bu yıl ilk defa düzenlenen Ekim Geçidi 2020 Karma Sergisine tek eseri ile katılan Ressam Müge Süel, “Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kaidesi, hürriyetin sembolü, aydınlık yarınlar umudu ile soyut figüratif dans eden bir balerin figürünü sembol olarak kurguladım” dedi.

1969 İstanbul doğumlu olan ressam Müge Süel Adana'da yaşamını sürdürüyor. Süel, Ç.Ü Eğitim Fakültesi Resim iş ve Sanat Eğitimi Grafik Anasanat Bilim Dalı 1986 mezunu olduğunu belirterek, “Resim görsel sanatlar ders öğretmenliği, sanat eğitimciliğinin peşi sıra 30 yıldır birçok kişisel karma yurtiçi ve yurtdışı sergi etkinliklerinin içinde oldum. Kişisel atölyemde halen resim ve tasarım olarak işlerimi sürdürmekteyim. Ulusal anlamda düzenlenmekte olan Cumhuriyet Ekim Geçidi Sergilerine daha öncede İstanbul Modernist Deniz Müzesi, Kocaeli Ekim Geçidi, Çanakkale Ekim Geçidi gibi birçok kentimizdeki etkinliklerde de yer almış olup Adana da ilki düzenlenen Ekim Geçidin de diğer sanatçı arkadaşlarımla da katılmaktan mutluyum gururluyum” dedi.

Katıldığı eserini de anlatan Süel, “Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kaidesi, hürriyetin sembolü, aydınlık yarınlar umudu ile soyut figüratif dans eden bir balerin figürünü sembol olarak kurguladım. Resmimde texturel dokusal yapı ile geçmişten bugüne katmanlarla izleyiciyi kendi iç dünyası ve düşlerine davet eden çabam söz konusudur. İlki düzenlenen 2020 Adana Ekim Geçidi Sergi etkinliğinde Cumhuriyetimiz ile nice yıllar ve aydınlık yarınlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ressam Müge Süel, ayrıca 23 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında Adana'da Gazipaşa Bulvarı Bahar Caddesinde yeni açılan Korart Galeride “Dans” konulu kişisel sergi açacağını sözlerine ekledi.