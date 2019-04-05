İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Restoranda 5 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde restoranı basıp 5 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde restoranı basıp 5 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün Ceyhan ilçesi Büyükkırım Mahallesi Sait Akman Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelip bir süre içki içen Murat Ç., daha sonra restoran sahibinden para istedi. Ancak para alamayan şahıs, restorandan ayrıldıktan bir süre sonra pompalı tüfekle tekrar gelerek rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu restoran sahibi Yusuf Kayagan ile iş yerinde bulunan Mahir Karataş, Ziya Can Dedeoğlu, Ali Kızılırmak ve Bora Caf yaralandı.


Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ziya Can Dedeoğlu'nun hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.


Ceyhan polisi saldırganı yakalamak için art arda operasyonlar yaptı. Polis kısa sürede zanlı Murat Ç.'yi saklandığı yerde gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.