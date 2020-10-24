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Restoranda tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Adana’da iki kişi restoranda yemek yediği sırada bir kişiyle tartıştı.

Adana'da iki kişi restoranda yemek yediği sırada bir kişiyle tartıştı. Tartışma sonrası restorandan ayrılan 2 kişi kısa süre sonra olay yerine geri dönerek tartıştıkları şahsı pompalı tüfekle yaraladı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerden birisi yakalandı.


Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, restoranda yemek yiyen M.K ile Taylan İ. ve ismi öğrenilemeyen kişi arasında tartışma yaşandı. Daha sonra Taylan İ. ve ismi öğrenilemeyen kişi restorandan dışarı çıktı. Bir süre Taylan İ. ve ismi öğrenilemeyen kişi ellerinde pompalı tüfekle restorana geldi. Ardından M.K'ya ateş açtıktan sonra kaçtı. Şüpheliler kaçarken yol kenarına olayda kullandıkları pompalı tüfekleri attı.


Çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ayağından yaralanan M.K sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Şüphelilerde Taylan İ. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken kaçan diğer şahsın arama çalışmaları devam ediyor.


Olayda kullanılan pompalı tüfekler detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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