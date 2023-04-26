"Rinoplasti sadece estetik değil, sağlık için de yapılabilir"

Dr. Ümit Tolu, “Rinoplasti ameliyatları her hastanın ihtiyacına, burnunun yapısına, cildinin dokusuna ve hastanın beklentilerine göre doktor hasta arasında sağlanabilecek bir uyumla en ideal şekilde çözüme kavuşturulabilir” dedi.

Burnun insan vücudunda hem estetik hem de sağlık açısından önemli bir organ olduğunu vurgulayan Medical Park Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Op. Dr. Ümit Tolu, rinoplasti hakkında açıklamalarda bulundu.

Op. Dr. Ümit Tolu, burnun yüzün orta kısmında bulunan görünümü ile yüzün ana hatlarını belirleyen, estetik görünüme katkı sağlayan, aynı zamanda da solunum yollarının başlangıcı olarak çok ciddi fonksiyonlar içeren bir organ olduğunun altını çizdi.

Hem sağlık hem görünüş için önemli olan burnun yapısında doğuştan, daha sonra travmaya bağlı veya geçirilmiş operasyonlara bağlı bazı bozukluklar oluşabileceğini kaydeden Op. Dr. Tolu, “Oluşan bu sorunlar fonksiyonel veya estetik kaygılara yol açabilir. İşte bu noktada yapılabilecek uygun bir cerrahi müdahaleyle hastanın fonksiyonel ve estetik sorunları düzeltilebilir. Rinoplasti ameliyatı 1,5 saat ile 3 saat arası sürer. Genellikle genel anestezi altında yapılan operasyon burnun genellikle küçültülmesi, şeklinin düzeltilmesi solunum problemlerinin giderilmesi şeklinde uygulanmaktadır ancak bazı özel durumlarda uygulanabilecek yöntemlerle burun büyültülerek yüz ile uyumlu hale getirilmelidir” ifadelerini kullandı.

"Hastanın beklentileri karşılanmalı"

Ameliyat öncesi hasta ve doktor arasındaki iletişimin önemine değinen Tolu, “Ameliyat öncesi doktor ziyaretinde hastanın beklentileri çok iyi anlaşılmalı, hastaya uygulanabilecek cerrahinin ihtimal sonuçları doğru bir şekilde aktarılmalı hastanın fiziksel problemlerinin anlaşılması kadar psiko-sosyal beklentilerinin ne olduğu da iyi analiz edilmelidir” şeklinde konuştu.

2 ile 3 hafta arasında iyileşme mümkün

Ameliyat sonrası süreçle ilgili bilgi de veren Tolu, “Ameliyat sonrası hastalarımızın yaklaşık 7 ile 10 gün süren bir iyileşme süreci olmaktadır. Bu süreçte burun içerisinde tampon uygulanmakta ve burun sırtında bandaj ve alçı uygulaması yapılmaktadır. Tampon ve alçı çıkartıldıktan sonra genel olarak hastalarımız aktif yaşantılarına dönebilmektedir. Göz içinde hafif kanamalar ve göz etrafında hafif morluklar genel olarak 2 ile 3 hafta içerisinde tamamen geçmektedir. Rinoplasti doğru teknik doğru cerrah ve doğru beklentilerle yapıldığı zaman hastalarımız için yüz güldürücü ve tatmin edici bir sonuç doğurmaktadır” diyerek sözlerini tamamladı.