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Rus sevgililerin "gülü" Adana'dan

Adana’da gül üreticisi Tahir Tayboğa, Sevgililer Günü öncesi başta Rusya olmak üzere İran ve Gürcistan’a gül ihracatı yaptıklarını söyledi.

Adana'da gül üreticisi Tahir Tayboğa, Sevgililer Günü öncesi başta Rusya olmak üzere İran ve Gürcistan'a gül ihracatı yaptıklarını söyledi.


Sevgililer Gününde talebin en yoğun olacağı çiçek sektörünün önü hükümetin pandemi de özel izin vermesiyle açıldı. Serada tanesi 3 liradan 6 liraya kadar alıcı bulan gül satışı, özel izinden sonra hareketlendi. Gül üreticisi Tahir Tayboğa, ayda 100 bin gül ürettiğini belirterek, “Şu anda çok yoğunluk var siparişleri yetiştiremiyoruz. Yetiştirdiğimiz güllerin yüzde 50'si Türkiye içi, diğer yarısını da yurt dışına gönderiyoruz” dedi.


Yurt dışında İran, Gürcistan ve özellikle Rusya'ya gül gönderdiklerini belirten Tayboğa, "Sevgililer Günü nedeniyle Ruslar bizi çok mutlu ediyor. Sevililer Gününe özel gül istiyorlar, yani o gün Rusya'da bir satış patlaması yaşanıyor. Şu ana kadar Rusya'ya 150 bin adet civarında ihracat yaptık" diye konuştu.


Sevgililer Gününe özel, kısıtlamalara ara verilince gül satışının patladığını ifade eden Tayboğa, "Buradan yetkililere teşekkür ediyorum. Gül adeti 2-3 lira bandında giderken şu an da 4-5 lira arasında bizden çıkış oluyor. Çiçekçilerimiz bizden 4-5 liraya toptan alıyorlar, yurt dışına ise 5-6 liradan gönderiyoruz. Sevgililer Günü yüzümüzü güldürdü, ayrıca ihracat yaptığımız için çok iyi para kazandık” diye konuştu.

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