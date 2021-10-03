Sabahattin Eşberk'in adı Yüreğir'de yaşayacak

1993 yılında yaşamını yitiren Yüreğir'in kurucu Belediye Başkanı Sabahattin Eşberk'in adı Güneşli Mahallesi 1000 sokağa veriliyor.

Yüreğir Belediye Meclisi ekim ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşimi Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Oturumda Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'in kurucu Belediye Başkanı Sabahattin Eşberk'in adının ilçede yaşatılmasını içeren teklifi meclise sundu.

Meclis üyeleri ise teklifin bu hafta Çarşamba günü görüşülmesine oybirliğiyle karar verdi. Sabahattin Eşberk'in adının Güneşli Mahallesi 1000 sokağa verilmesi kararının meclisten oybirliği ile geçmesi bekleniyor.