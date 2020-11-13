İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şafak vakti organize suç örgütüne operasyon

Adana’da organize suç örgütüne şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da organize suç örgütüne şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyonla düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklara önce zırhlı araçlar girerek güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timleri koçbaşıyla kapıları girerek içeri girdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Öte yandan, operasyon drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.