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Sağanak yağış Adana'da uçak seferlerini iptal ettirdi

Adana’da olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri geçici bir süre iptal edildi.

Adana'da olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri geçici bir süre iptal edildi.


Akşam saatlerinde sağanak yağış nedeniyle Adana Havaalanı'nda iç ve dış hatlarda birçok sefer iptal edildi. Adana Havaalanı'na iniş yapamayan uçaklar ise çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi. Sağanak yağış nedeniyle, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ile olan uçuş seferleri iptal edildi. Meteorolojiden gelecek raporla uçuşların yeniden başlayacağı öğrenildi.

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