İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağanaktan etkilenen tarım işçilerine yatak ve battaniye yardımı

Adana’da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle mağdur olan tarım işçilerine AFAD tarafından yatak ve battaniye yardımı yapıldı.

Adana'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle mağdur olan tarım işçilerine AFAD tarafından yatak ve battaniye yardımı yapıldı.


Kentte dünden beri etkili olan yağıştan dolayı Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. Bunun üzerine harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, sağanaktan etkilenen işçilere dağıtılmak üzere bölgeye 500 yatak ve 500 battaniye gönderdi. Yatak ve battaniyeler, görevliler tarafından dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.