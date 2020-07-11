Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Aziz Sağıroğlu, "Srebrenitsa insanlığın utanç resmidir, unutulmamalıdır. Gerçek suçluların hukuk karşısında hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi.

Sağıroğlu, 25 yıl önce Bosna Savaşı sırasında 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırp askerler tarafından katledildiği Srebrenitsa Katliamı'na ilişkin yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te başlayan, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerler tarafından hunharca öldürüldüğü soykırımın, sadece Bosna Hersek'te değil, tüm dünyada acının ve adalet arayışının sembolü haline geldiğini söyledi.

Sağıroğlu, “1995 yılı Temmuz Ayı'nda Bosna toprakları insanlığın utanç vesikası olan Srebrenitsa Soykırımı'na şahit olmuştur. Srebrenitsa'da Boşnaklar sistematik işkenceye, tecavüze maruz kalmıştır. 11 yaşından büyük bütün erkekler öldürülmüştür. İşkence ve tecavüz kampına dönen bölgede 5 gün içinde resmi kayıtlara göre 8 bin 372 kişi can vermiştir. Bosna'da 3 buçuk yıl devam eden savaşta 312 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalmış, 27 bin 734 kişi resmi kayıtlara kayıp olarak geçmiştir. 20'inci yüzyıldan 21'nci yüzyıla bu ayıpla geçen uluslararası kamuoyu, Batı'ya ve buna neden olan ülkelere hesap sormamıştır. Srebrenitsa'da yapılan soykırımı kınıyoruz. Srebrenitsa insanlığın utanç vesikasıdır; unutulmamalıdır. Srebrenitsa'da yaşanan soykırımda gerçek suçluların hukuk karşısında hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan Rahmet diliyoruz. Srebrenitsa annelerinin ve tüm Boşnakların başı sağolsun” dedi.