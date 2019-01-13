Sağlam mezar taşı bırakmadılar

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde mezarlığa giren ve kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından mezarlıkta bulunan mezarların taşları karıldı. 370 mezar taşının kırıldığı olay sonrası bölge halkı olaya büyük tepki gösterdi. Yakınlarının mezarına gelen ve mezar taşlarını kırılmış olarak gören bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken, bazı vatandaşlar ise mezarlıkta kendi imkanları doğrultusunda tadilata başladılar.

İlçeye bağlı Tuna Mahallesi'nde bulunan ve 1990'lı yıllardan sonra mezarlığın dolması nedeniyle de defin işlemine kapanan Adana Büyükşehir Belediyesi Tuna Mezarlığı'na giren kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen saldırı sonrası 300'ün üzerinde mezarın taşı kırılarak mezarlara zarar verildi.

Bazı mezarlıklarda görülen kırılmış içki şişeleri ise vatandaşın büyük tepkisini çekti. Olay sonrası mezarlığa gelen ve yakınlarının mezar taşlarını kırılmış vaziyette gören vatandaşlar olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin en kısa sürede bulunmasını isterken, yetkililerden ise mezarlığa bir görevli ya da güvenlik kamera sistemi kurulmasını istediler.

Mezarlığa gelen ve yakınlarının mezar taşlarını kırılmış vaziyette gören Adnan Sert, “İmamoğlu'nun eski mezarlığı burası. Burası dolduktan sonra başka bir yere mezar açıldı. Bu mezarda akrabalarım var. Annem babam amcalarımın mezarları burada. Ne istemişler de bu mezar taşlarını kırmışlar. İnsanlığa yakışacak bir şey değil bu insanlık dışı bir olay. İnsanların ölülerine mezarlarına saygısı olması lazım. Bunu yapan bir insan olamaz insanlık ile alakası yok ne işin var senin burada ne istedin bu mezarlardan. 370 tane mezar taşı kırılmış burada” dedi.

Mezar taşlarını kıran kişi ya da kişilere seslenen Sert, “Bu mezar taşlarından ne istedin. Yarın bir gün senin de geleceğin yer burası değil mi? Sen de böyle olacaksın. Şu an o kişi elime geçse zannetmiyorum ki iyi demem” diye konuştu.

Kayınvalidesinin mezar taşı kırılan Mustafa Aslantürk ise, “Kaynanamın mezarı. Bunu yapan bir insan olamaz yani bakın burada tüm mezarlar kırılmış. Bundan ne istiyorlar anlamadım baştan aşağı bütün mezarların taşları kırılmış. Yazık günah yani. Masraf. Burada bir güvenlik görevlisi olsa daha güzel olur. En güzeli buraya bir bekçi vermek lazım. Daha önce de olmuştu böyle” şeklinde konuştu.

Ninesinin mezar taşı kırılan Recep Uludere de, “Bulsunlar kimse bunu yapan cezasını çeksin. Bu mezar taşlarını niye kırıyorlar. Ne geçti ellerine. Rahmetli olmuş yazık bunlara ne istiyorlar bu insanların mezarlarından” dedi.

Olay sonrası annesinin ve babasının kırılan mezar taşlarını tamir etmeye gelen Hilmi Koçak ise, “Bu annemin diğeri de babamın mezarı. Buraya kişi veya kişiler gelmişler bu mezar taşlarını kırmışlar. Akşam duydum ben de Rusya'dan geldim. Baktım bu saatte bakın bu kadar insan gelmiş duymuşlar ve yakınlarının mezarlarını yenilemeye gelmişler. Bunu yapanlara Allah toprak yüzü göstermesin. Emniyet bunu bulsun kimse hemen cezalandırsınlar” diye konuştu.