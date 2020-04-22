Sağlık Bakanlığınca gönderilen 542 bin maskenin 158 bini işletmelere dağıtılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Adana'da üretim yapan sanayi kuruluşlarına dağıtılmak üzere gönderilen 542 bin adet maskenin 158 bini, merkez ilçelerin dışındaki ilçelerde üretim yapan işletmelerin sahipleri ile firmaların çalışanlarına Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ve güvenlik güçlerince dağıtılmaya başlandı.

158 bin maskeden geriye kalan maskelerin il genelindeki sanayi kuruluşlarına dağıtım çalışmaları ise Vefa Sosyal Destek Grubu koordinesinde; Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ile Adana Organize Sanayi Bölgesi tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.

Vali Mahmut Demirtaş, gerçekleştirilen maske dağıtım çalışmaları hakkında yaptığı değerlendirmede; “Salgınla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımız ilimizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarımıza ve çalışanlarımıza dağıtılması için 542 bin adet maske gönderdi. Bu maskelerin 158 binini merkez ilçelerimizin dışındaki ilçelerimizde üretim yapan sanayi kuruluşlarına dağıtmaya başladık. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında toplu yaşam alanları, iş yerleri ve kamuya açık alanlarda maske takılmasının zorunlu kılınmasıyla beraber Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ilk günden itibaren ivedilikle gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte gerek sanayicilerimize gerekse işletme sahiplerine maskeleri ücretsiz ulaştırıyoruz.” diyerek salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla birçok tedbir aldıklarını belirtti.

Yapılan çalışmalarda büyük emek sarf eden Vefa Sosyal Destek Grubuna ve oda temsilcilerine teşekkür eden Vali Demirtaş, dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlardan maske takmalarını ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.