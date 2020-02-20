Sağlık çalışanları performansa dayalı ücret istiyor

Bekir Nennioğlu, sorunu gündeme getirmek için Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çukurova Devlet Hastanesi, Fatma Kemal Timuçin ADSH, Seyhan Devlet Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Yüreğir Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Yüreğir ADSH, Ceyhan Devlet Hastanesi, Kozan Devlet Hastanesi ve İmamoğlu Devlet Hastanesinin bahçelerinde açıklamalarda bulundu.

Yapmış oldukları sağlık hizmetinin hem bir bilim hem de bir sanat olduğunu ifade eden Nennioğlu,"Bizler belki de dünyanın en eski sanatlarından biri olan sağlık hizmetleri sunumunu gerçekleştirirken kendi özel hayatımızdan ve sağlığımızdan ödün vermekteyiz. Evde kendi hasta eşimizi, annemizi, çocuğumuzu bırakıp başkalarının eşine çocuğuna annesine babasına bakmak için gece gündüz demeden 24 saat gibi çalışma koşulları altında hastaneye koşmaktayız. Bütün bunların karşılığında bizlere uygun görülen maaş maalesef şu anda kamuda çalışan memurlar arasında en düşük seviyede seyretmektedir" diye konuştu.

"Ek ödeme ile ilgili çözüm üretilmesini bekliyoruz"

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, şunları kaydetti:

"İdarenin bunu düzeltmek için yaptığı ek ödeme yada performans gibi uygulamalar bu gerçeği değiştirmemekte yamadan öteye gitmemektedir. Çünkü ek ödeme ve performans gelir olarak görülüp vergisi kesilmekte ama maalesef emekli keseneğine gelir değildir diye saçma sapan bir bahane ile işletilmemekte buda emeklilik yıllarında bizlere yine en düşük ikramiye ve en düşük emekli maaşı olarak dönmektedir. Bizler bu konuyla ilgili hükümetten acil olarak çözüm üretmesini beklemekte ve dünyanın belki de en fedakar sanatını icra eden sağlık çalışanlarına haklarının verilmesini istemekteyiz. Çalışan hekim dışı personel 2019 yılının son aylarında sabit ek ödeme dışında hiç performansa dayalı döner almamıştır. Bu doğrultuda genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler ve teknik hizmetler sınıfı personel hiç sabit üstü alamamakta, sağlık hizmetleri sınıfı çok az almakta veya alamamakta, hekimler ise giderek azalan bir döner sermaye almaktadırlar. Döner sermaye ek ödemesi ile ilgili acilen önlem alınması gerekmektedir. Sağlık-Sen Genel Merkezimiz ve tüm teşkilatımız döner sermaye ek ödeme sisteminin değiştirilmesi için gerekli gayreti göstermektedir. Bu sorunların takibi ve çözüm önerileri için Sağlık-Sen olarak var gücümüzle çalışacağız."