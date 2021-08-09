Sağlık çalışanların toplu taşıma araçlarında ücretsiz taşınması süresi uzatıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Ağustos ayı birinci oturumunda sağlık çalışanların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılmasının uzatılmasına ilişkin teklif oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos ayının birinci oturumunda, Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş'un babası olan 21. Dönem DSP Adana Milletvekili İsmet Vursavuş'un cenaze töreni nedeniyle Başkan Karalar, bugün gündem dışı konuşmaların yapılmamasını istedi.

Gündem dışı eklenen pandemi döneminde sağlık çalışanların toplu taşıma araçlarında ücretsiz taşınması ve otoparkların ücretsiz kullanılması ile ilgili Cumhur İttifakının uzatma ile ilgili teklifi komisyona havale edilmeden tüm grupların ortak kararıyla kabul edildi.

Gündeme 4 madde eklendi.1 madde komisyona gönderilmeden kabul edilirken, 10 madde ise komisyonlara sevk edildi.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, sahneye yansıtılan amblemin ne anlama geldiğinin açıklanmasını Başkan Karalar'dan istedi.

Karalar ise, ”Bu bir amblem değil. Adana'nın yükselen değerlerini içeren şeyler var. Biraz inceleyin, merak edin” diye cevap verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.