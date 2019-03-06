"Sağlık Festivali" 14 Mart'ta başlıyor

Adana'da ilki düzenlenen Sağlık Festivali 14-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşlarda sağlık bilincini geliştirerek sağlıklı yaşam kültürünü toplumun tüm kesimine yaymak; günümüzün sağlıklı bireylerini yetiştirerek gelecek nesillerin daha güçlü, daha dinamik olmasını sağlamak; Adana'nın stratejik konumu gereği ürettiği sağlık hizmetleri yelpazesini illere, bölgelere ve ülkelere çeşitli sektörlerde sunmak ve kenti sağlık sektöründe komşu ülkelerin de tercih ettiği bir destinasyon haline getirmek amaçlarıyla Valiliğin koordinesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı 2018-2023 Eylem Planı kapsamında “Sağlık Festivali” projesini hazırladıklarını söyledi.

Vali Demirtaş, Adana Uluslararası Kongre ve Fuar Alanında başlangıcını 14 Mart Tıp Bayramı'na denk getirdikleri tüm sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, odalar ve özel firmaların katılacağı Sağlık Festivali'nde konularında uzman 23 konuşmacıyla 23 ayrı seminer; sağlık, spor ve sanat alanlarında 30 kadar etkinlik düzenleyeceklerini belirtti. Demirtaş, ayrıca festival süresince, sağlık hizmetlerinde kullanılan, tarihten günümüze korunarak ulaştırılan tıbbi malzemelerin sergileneceği bir Sağlık Müzesi de vatandaşların ziyaretine açılacağını kaydetti.

Festival ve yapılacak diğer faaliyetler hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla sosyal medya hesapları da açıldı.