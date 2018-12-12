Sağlık görevlilerini böyle bekledi

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Caddesi'nde meydana gelen kazada, İbrahim Özdemir'in (19) kullandığı 01 Y 3628 plakalı motosiklet, sokaktan çıkan Nami Kılınçlı (63) yönetimindeki 38 D 1065 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yolun ortasına savruldu.

Kaza sonrası olay yerine çağırılan sağlık görevlileri yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale ederek hastaneye kaldırdı.