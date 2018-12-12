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Sağlık görevlilerini böyle bekledi

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Caddesi'nde meydana gelen kazada, İbrahim Özdemir'in (19) kullandığı 01 Y 3628 plakalı motosiklet, sokaktan çıkan Nami Kılınçlı (63) yönetimindeki 38 D 1065 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yolun ortasına savruldu.


Kaza sonrası olay yerine çağırılan sağlık görevlileri yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

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