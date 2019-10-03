Sağlık için bir adım daha attılar

Adana'da 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle, “Sağlık için bir adım daha” sloganıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda sabahın erken saatlerinde etkinlik düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katıldığı yürüyüşte, sağlıklı yaşam için sporun gerekliliğine vurgu yapıldı.

Yürüyüşün ve sporun insan sağlığına, sosyal yaşama olumlu etkileri bulunduğunu belirten Başkan Karalar, “Spor yaparak, yürüyüş yaparak sağlıklı, dirençli ve huzurlu oluyorsunuz. Hastalıkları önceden engelliyor yürüyüş. Aynı zamanda kalabalık şekilde yürüyüş yapmanın sosyal açıdan getirileri de var. Bir araya gelemediğiniz, görüp de muhabbet etme şansı bulamadığınız insanlarla zaman geçiriyorsunuz. Böylece yeni insanlarla tanışma ya da dostlukları geliştirme fırsatı yakalıyorsunuz. Spor vücudu dirençli hale getiriyor, güçlü kılıyor. Çağımızın en büyük sorunlarından obezliği, şekeri önlüyor. Spor, yürümek her yönden faydalı” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Rıza Mete ve Güney Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Hasan Boğa'nın da katıldığı yürüyüş boyunca, sabah sporu yapan vatandaşlar, Başkan Zeydan Karalar'la sohbet etti, fotoğraf çektirdi, sorunlarını aktardı.

Hemşehrilerini dinleyen Başkan Zeydan Karalar, spor yapan vatandaşların, yürüyüş parkurlarında daha rahat hareket edebilmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.