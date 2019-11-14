Sağlıklı toplum için halk bilinçlendiriliyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ‘Sağlık Günleri' etkinliklerinin bu ay ki konusu "KOAH" oldu.

Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Kocabaş'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Uzm. Dr. Rıza Mete, sağlıklı bir yaşam için halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi. Çalışmaları hakkında kısa bilgiler de veren Mete, “Çağımızın hastalıkları konumuna gelen KOAH gibi bir çok hastalık konusunda halkı bilgilendirmeyi kendimize görev sayıyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık konusunda her zaman halkın yanında olma uğraşımız sürecektir” dedi.

Prof. Dr. Ali Kocabaş, bir solunum rahatsızlığı olan KOAH'ın toplumda sadece sigaradan kaynaklandığıda dair kanı bulunduğunu, bunun yanlış olduğunu ifade ederek, “KOAH, olumsuz çevre koşulları ve kirli havadan da oluşur. KOAH'ın yüzde 43'ü tütün ürünlerinden yüzde 57'si ise olumsuz çevre ve kirli hava koşullarından oluşuyor. Standartların 3 katı üzerinde hava kirliliğine sahip Adana bu konuda riskli bir bölge” açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından konukların bir bölümüne solunum testi yapıldı.