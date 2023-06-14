Sahibini düşüren atın parkta başıboş dolaşması vatandaşları tedirgin etti

Adana'da bir kişi park içerisinde atıyla gezdiği sırada, üzerinden düşerek yaralandı. At bir süre parkta başıboş dolaşınca, çevredekileri tedirgin etti.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Merkez Park içerisinde bir kişi atından yere düşerek hafif şekilde yaralandı. At ise parkta başıboş şekilde dolaşmaya başladı. Bir süre başıboş gezen at çevredeki vatandaşları tedirgin etti. İsmi öğrenilemeyen atın sahibi, kendine geldikten sonra hayvanı yanına alarak gitti. Bu sırada sahibi birkaç defa koşarak atın üzerine tekrar binmek istedi ancak başaramadı. Bunun üzerine atın geminden tutarak bölgeden ayrıldı.