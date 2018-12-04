Sahil yolu üç boyutlu resimlerle renkleniyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Sahil Yolu'ndaki binaların duvarlarını üç boyutlu resimlerle donatıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki dikey bahçe çalışmalarına resim sanatını da dahil etti.

Deneyimli peyzaj mimarlarının gözetiminde çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Adnan Menderes Sahil Yolu girişinde Beyaz Saray Tesisleri'nin bitişiğindeki kiremit çatılı binanın duvarını üç boyutlu resim tuvali olarak kullandı. Yağlı boya ile bahçeli ev tasvir eden dekoratif peyzaj görevlileri, ahşap, plastik, metal ve seramik malzemelerden yararlanarak resme gerçeklik kazandırdı.