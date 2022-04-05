Şahin'in "Yeşil Yeni Düzen" kitabı çıktı

Adana'da ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine katılan ve astsubay rütbesinde emekli olan Nevşehir Kapadokya Üniversitesi "Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı" üzerine yüksek lisans yapan Oğuz Şahin, “Yeşil Yeni Düzen“ kitabını çıkardı.

Dünyanın büyük bir krizden geçtiğini söyleyen Şahin, "İnsanlık tarihinde ilk kez, ekolojik ve sosyal bir krizle aynı anda ekonomik bir kriz yaşandı. Küresel ısınmanın yoğunlaşması ve iklim krizlerinin ortaya çıkması ile ekosistemin sonlarına doğru doğal yaşamın hızla tükendiği görülmektedir. Bunun nedeni 1970'lerin başından itibaren insan faaliyetlerinin kontrolsüz bir şekilde artması ve şekillerin pervasızca kullanılmasıdır. Bitiş sebeplerinden birinin fosil yakıt enerjisi kullanımı olduğu anlaşılmıştır. Acil durum önlemlerinin çeşitli ülkelerde bir an önce uygulanması dünyamız ve geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. 1800'lerin ortalarında buharla çalışan makinelerin keşfi, endüstriyel alanda büyük bir devrim başlattı. Rüzgârın sağladığı su gücü ve doğal güç, ulaşım hizmetlerinin ve iletişim hizmetlerinin toplumsal yaşamda muazzam bir dönüşüm ve gelişiminin önünü açmıştır. Küresel anlamda sanayileşme ve insanların tüketim kültürünün dengesizliği ekosistemdeki sorunların başlıca nedenleridir. Üretilen ve tüketilen materyallerin insan yaşamı için uygun şekilde dönüştürülebilmesi durumunda ekosistemin bozulmasının önleneceğine inanılmaktadır" dedi.

Şahin, bu araştırma kitabındaki amacının, iklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki etkisini, yeşil ekonominin tanımını, mekanizmasını ve gerekliliğini incelemek ve neler yapılabileceğini farklı açılardan değerlendirmek olduğunu ifade ederek, "Son zamanlarda yeşil ekonominin hayata geçmesiyle birlikte yeşil ekonominin gerçek faydaları ortaya çıkmaya başlamış ve çeşitli ülkelerde yeşil ekonomiye yönelik olumlu tutumlar artmaya başlamıştır" diye konuştu.