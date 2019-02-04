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Sahne Daktilo 2. yaşını kutladı

Sahne Daktilo 2.

yaşını “Buruşuk Kâğıtlar” oyunu ile kutladı.


Ceyhun Karaköse 'nin yazdığı Semih Yeşil'in yönettiği “Buruşuk Kâğıtlar” oyun ile ikinci yaşına giren Sahne Daktilo, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Tiyatro Salonu'nda seyirci ile buluştu.


Sahne tasarımını Sude Eylül Yüksel ve Sefer Can Yılmaz, Yönetmen Yardımcılığını Başar Uğur, Reji Asistanlığını Ayhan Özşahin'in yaptığı Buruşuk Kağıtlar'da Engin Yüksel, Başar Uğur, Tufan Maharcı, Sera Şahin ve Ece Halleceli rol aldı.


Buruşuk Kâğıtlar adlı oyunun yazan Ceyhun Karaköse, “Oyunumuzda sanayi devrimi ve sonrasında yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerin neden olduğu sosyo-kültürel dönüşümleri irdeliyor” dedi.


Karaköse, son yüz yılın tek perdelik hikâyesi olarak adlandırdığı oyun hakkında şunları söyledi:


“Buruşuk Kâğıtlar oyunumuz ile fantastik ve imgesel yapısı sayesinde, seyirci için bir uzak açı oluşturmayı hedefliyoruz. Dünyaya uzaktan bakmayı amaçlayan oyunumuzda ayrıca sahne tasarımıyla da iddialıyız. Steam Punk akımından etkilenen bir tasarımın hakim olduğu oyunumuz, izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı.”

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