Sahte estetikçi yine cezaevinden kaçmış

Adana'da kendisini "estetik uzmanı doktor" olarak tanıtıp aralarında hemşire Merve Keleş'in de bulunduğu biri erkek 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan kuaför Soner Gülnaz, "taksirle yaralama" suçundan yargılandığı davada, cezaevinden kaçtığı için hakim karşısına çıkarılamadı.

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Soner Gülnaz'ın hırsızlık suçundan dolayı yattığı Ağrı Patnos Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan kaçtığı için Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya hazır edilemeyeceği bildirildi.

Patnos Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan mahkemeye aktarılan bilgide, sanık Gülnaz'ın Mersin'in Erdemli ilçesinde işlediği "hırsızlık" suçundan dolayı 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasını çekerken 28 Kasım 2018'de cezaevinden kaçtığı belirtildi.

Sanık Gülnaz'ın savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkartılmasına hükmedildi.

Ayrıca dudak dolgusu sırasında yaralandığı iddia edilen müşteki hemşire Merve Keleş'i, yüzünde sabit iz olup olmadığı, dudaklarda oluştuğu belirtilen fonksiyon bozukluklarının işlev yitimi, işlevde sürekli zayıflama olup olmadığıyla ilgili rapor düzenlenmesi için tam teşekküllü bir devlet hastanesinin plastik ve rekonstrüktif cerrahi polikliniğine sevk etti.

Duruşma, sanığın yakalanması ve raporun beklenilmesi için ertelendi.

Sanık Soner Gülnaz, yargılama sürecinde hırsızlık suçundan hakkındaki kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçtıktan sonra yakalanmış ve Ağrı'nın Patnos ilçesindeki açık cezaevine nakledilmişti.