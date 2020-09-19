Sahte parayla cep telefonu satın alan iki zanlı tutuklandı

Adana'da internet üzerinden 4 bin 200 liraya cep telefonunu satışa çıkaran kişiye ulaşıp sahte para ile satın alan iki zanlı yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Cenker B.(19) internet üzerinden cep telefonunu satışa çıkardı. Bunun üzerine Cenker B. ile İbrahim K. (20) ve Özgür K.(19) irtibata geçti. Yapılan görüşme sonrası Cenker B. 4 bin 200 liraya anlaşıp telefonu bu iki şahsa sattı. Cenker B. telefonu sattıktan sonra aldığı parayı ATM'ye yatırmak istedi. Ancak ATM parayı kabul etmedi. Cenker B. paranın sahte olduğundan şüphelenip bir markete giderek burada kontrol ettirdiğinde gerçeği öğrendi. Bunun üzerine Cenker B. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis, güvenlik kamerası incelemesi yaparak zanlıları tespit edip yaptığı operasyonda yakaladı. Zanlıların telefonu satın aldıktan sonra 4 bin 250 liraya sattıklarını, paranın sahte olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.