Saimbeyli Atıksu Arıtma Tesisi hizmete girdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Sahipsiz denilen Adana'nın artık sahibi var. İktidarımızda Ankara'dan hizmeti buraya nasıl yığacağız görecekseniz" dedi.

Başkan Karalar, Saimbeyli ilçesinde Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ilçeye sık sık geldiklerini belirterek, sorunları çözmek için gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Adana'nın önemine ve etkisine göre hak ettiği yatırımı, parayı alamadığını söyleyen Başkan Karalar, “Yazıktır, günahtır. Bu şehrin belediye başkanı olarak söylüyorum. Biz iktidar olduğumuzda yapacağım ilk iş Adana'ya daha fazla yatırım getirmek olacak. Halkımız yıllardır Adana'nın sahipsiz olduğunu söylüyor. İşte Adana'nın sahibi olmaya talibiz ve olacağız. Göreceksiniz ki iktidarımızda hem Adana'nın aldığı pay artacak, hem belediyeye daha çok para gelecek, hem de Adana'da daha çok yatırım olacak. Böylece evlatlarımız daha kolay iş bulacak. İşte sahipsiz denilen Adana'nın artık sahibi var. İktidarımızda Ankara'dan hizmeti buraya nasıl yığacağız görecekseniz. Bütün ilçeler de bundan nasibini alacak” diye konuştu.

Saimbeyli'ye yapılan asfalt, soğuk hava deposu, su isale hattı, üzüm bağları ve ilçeye yapılan diğer hizmetleri anlatan Karalar, ulusal medyada artık Adana'da yaşanan olumsuzluklar yerine, güzelliklerinin, gastronomisinin, tarihinin, sanatının dile getirildiğini ve bunu sağlıyor olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Atıksu Arıtma Tesisi'nin temelinin daha önce atıldığını hatırlatan, başlatanlara, temel atanlara teşekkür eden Başkan Karalar şunları söyledi:

“Şu ana kadar yüzde 20'si bitirilebilmişti. Biz çok kısa sürede arıtmayı hizmete hazır hale getirdik. Bu tesiste kimyacı, çevre mühendisi kardeşlerimiz de istihdam edilecek. Böyle tesislerde bir yandan sağlıklı çevre oluşturulurken, bir yandan de istihdam sağlanıyor. Arıtma olmayan çok sayıda ilçemiz var. Saimbeyli bundan sonra sağlıksız su içmeyecek, dereler, çevre kirlenmeyecek. Hedefimiz daha sağlıklı bir çevrede insanımızın, canlıların yaşamasını sağlamak ve su kaynaklarını korumak. Dönem sonuna kadar arıtmasız yer bırakmayacağız.”

Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli'de yeni asfalt çalışması başlatacaklarını vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, hizmetlerin bitmeyeceğini, her yıl daha fazla hizmet vereceklerini, Adana'nın dönem sonunda ciddi problemi kalmamış bir şehir haline geleceğini söyledi.

Daha sonra Arıtma Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.