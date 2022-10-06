Saimbeyli orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını havadan ve karadan 10 saat süren müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Saimbeyli ilçesine bağlı Aksaağaç bölgesinde 5 Ekim saat 15.30 sularında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirtilen orman yangını, zorlu arazi koşullarına rağmen havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Saimbeyli ilçesinde kızılçam ormanlarının bulunduğu alandaki yangına Kozan, Aladağ, Saimbeyli orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler karadan hortum sererek zorlu arazi şartlarında söndürme ve soğutma çalışmaları yapıyor. Gün boyu 4 helikopter, 3 uçak ve çok sayıda orman yangın söndürme ekibinin müdahale ettiği yangın gece saatlerinde kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.