Saimbeyli'de düşen yıldırım 3 kişiyi yaralandı, ormanda yangın çıktı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Saimbeyli ilçesi Aksaağaç mevkisinde saat 18.00 sıralarında aniden yağmur bastırınca bu sırada bölgede bulunan Rıza Kuruoğlu (52), eşi Yıldız Kuruoğlu (43) ile yakınları Ahmet Karasakallı'nın (66), sığındıkları ağaca yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Saimbeyli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düşen yıldırım nedeniyle ormanlık alanda çıkan yangına Orman ekipleri müdahale etti. Saimbeyli Kaymakamı Mehmet Fatih Kesitoğlu ve Saimbeyli Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenilirken bölgede müdahale sürüyor.