Saimbeyli'de pazarcı esnafının ürünleri yangında kül oldu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde pazarcılık yapan çiftin evlerinin deposundaki giysiler çıkan yangında küle döndü.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde odun almak için evlerinin altındaki depoya inen İclal Yıldıran, içerde çıkan yangını fark edince eşi Şahin Yıldıran'ı haber verdi. Kendi imkanlarıyla müdahale etmelerine rağmen 1 yıllık emeklerinin küle dönmekten kurtaramadıklarını anlatan İclal Yıldıran, zararlarının yaklaşık 20 bin lira olduğunu söyledi.