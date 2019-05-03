Saimbeyli'de polis çocuklara oyuncak dağıttı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde emniyet müdürlüğü tarafından anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine oyuncak dağıtıldı.

Saimbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü polis-öğrenci ilişkilerini geliştirmek, birlik ve beraberliği arttırmak amacıyla Saimbeyli ilçesinde 28 mahallede bulunan anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine “Oyuncak Kumbaram” projesi kapsamında oyuncak dağıtıldı.

Sınıflarına polislerin gelmesinden dolayı mutlu olan öğrenciler bir süre polislerle sohbet etti. Öğrenciler kendilerine dağıtılan oyuncaklar için polislere teşekkür etti.