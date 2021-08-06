Saimbeyli'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Saimbeyli Aksaağaç mevkiinde dün 17.30 sularında yıldırım atması sonucu çıkan yangına ulaşım zorluğu havadan ve karadan müdahale ile 4 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Saimbeyli Orman İşletme ekipleri 5 adet arozözle 3 km mesafeye hortum çekerek yangına müdahale etti. Mahalle halkının da desteğiyle yangına müdahale eden ekipler gece boyu devam eden yangın sabahın ilk ışıklarıyla tamamen kontrol altına alındı. Üç hektar alanda etkili olan yangında 5 arazöz 3 iş makinesi 4 su tankı 30 söndürme işçisi görev aldı.

Saimbeyli Kaymakamı Mehmet Fatih Kesitoğlu ile Saimbeyli Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Büyümeden kontrol altına alınan ve söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.