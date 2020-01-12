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Şair Ahmet Telli Ceyhanlılar ile buluştu

Ünlü Şair Ahmet Telli, Ceyhan Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte şiir severlerle buluştu.

Ünlü Şair Ahmet Telli, Ceyhan Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte şiir severlerle buluştu.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın daveti ile Ceyhan'a gelen Şair Ahmet Telli gördüğü yoğun ilgi karşısında duygulu anlar yaşadı.


Henüz bir kitabında yer almamış şiirlerini salondakiler ile paylaşan Ahmet Telli, şiirin toplum ve birey üzerindeki etkilerinden de örnekler verdi. Şiirlerinin bir çok besteye ilham olduğunu söyleyen Telli, "Şiirlerin içinde emek, hayat ve hayata müdahale vardır. Siz de hayata yapılan müdahaleden hoşnutsunuz ki bu salonda buluştuk" dedi.


Söyleşisinin ardından kendisine plaket sunulan Ahmet Telli daveti için Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a teşekkür etti.

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