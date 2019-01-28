Şair Kadriye Temirbulatova Adana'da anıldı

yılı nedeniyle Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından hazırlanan programla Adana'da anıldı.

Türk Dünyası'nın Öncüleri programı kapsamında, Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Adana Kırım Türkleri Derneği tarafından katkı sağlanan anma etkinliği Adana'da gerçekleştirildi. Nogay Türkleri'nin son yüzyılda yetiştirdiği önemli şairlerinden biri olan Kadriye Temirbulatova'nın doğumunun 70. yılı anısına düzenlenen programda, Temirbulatova'nın hayatı, felsefesi, şiirleri ile Adanalılara tanıtıldı.

Programa R.F. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Nogay Bölgesinden gelen misafirler de katıldı. Nogay Bölgesinde Nogayca yayın yapan Şöl Davısı Gazetesi Baş Editörü Elmira Kohsaeva'da yer aldı. Ayzanat Kartakayeva, Kadriye Temirbulatova'nın ve kendisinin şiirlerini seslendirdi.

Arslanbek Sultanbekov ve İslam Satyrov dinletisi

Nogay Türklerinin iki büyük sesi programda kısa birer konser verdiler. İslam Satyrov, Kadriye Temirbulatova'nın şiirlerinden bestelediği iki şarkısını seslendirdi. Nogay Türklerinin ünlü sanatçısı Arslanbek Sultanbekov da şarkılarından bazılarını seslendirdi. Program Zehra Ergin'in Nogay halk dansı ve ardından plaket töreni ile sona erdi.

Programa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsein Kaseinov, Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Muharrem Yılmaz, Adana Kırım Türkleri Dernek Başkanı Hande Bozdoğan, Onursal Başkanı Fatih Karayandı ve çok sayıda davetli katıldı.

Kadriye Temirbulatova kimdir

Nogay Türklerinin ünlü şairi Kadriya Urazbay kızı Temirbulatova 1948 yılında Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Nogay ilçesinin Terekli - Mektep kasabasında dünyaya geldi. Doğduğu memleketinde onu hemşehrileri sabah yıldızı anlamına gelen “Çolpan“ diye adlandırıyorlardı.

İlk eğitimini Terekli-Mektep'te alan Kadriye Temirbulatova daha sonra Dağıstan Pedogoloji Üniversitesine kabul edildi. Şairlik yeteneğini fark eden dönemin büyük ediplerinin tavsiyesiyle eğitimine Moskova'da Maksim Gorki Üniversitesi'nde devam eden Temirbulatova 1974 yılında mezun oldu. 1977 yılında SSCB Yazarlar Birliği üyesi oldu.

Kadriye Temirbulatova'nın ana dilinde “Dağlar Kırlardan Başlıyor” isimli ilk şiir kitabı 1971 yılında Dağıstan'da basıldı. “Cığır” adlı ikinci kitabı ise 1972 yılında Karaçay-Çerkes'in Çerkesk şehrinde basıldı. Ardından yine Dağıstan'da “Gençliğin Şarkıları”,”Teecüb” kitapları okuyucularıyla buluştu.

Kadriye Temirbulatova'nın Rusçaya çevrilmiş şiirleri 1975 yılında Moskova'da “Ayın Tebessümü”, 1977 yılında ise “Kurtarılmış Yıldızlar” adlı kitapları yayınlandı. Kendisi Dağıstan yerel hükümetince üstün ödüle layık görüldü. Dağıstan Yazarlar Birliği'nin yönetim kuruluna seçildi.

Nogay Edebiyatına altın harflerle adını yazdıran Kadriye Temirbulatov 1978 yılında hayatını kaybetti.