Şair Selda Kaya: "Şiir benim için bir terapidir"

Hatta bir terapidir” dedi.

“Anne Şiirleri Antolojisi” adlı eserde de 4 şiirinin yayınlandığını ve yeni bir kitap hazırlığının devam ettiğini söyleyen Selda Kaya, “Şiirle yolculuğa çıkıyorum. O an şiir beni nereye götürüyorsa oradayım. Çok farklı yolculuklara çıkıyorum. Bu yolculuklara çıkmaktan da mutlu oluyorum. Duygusal biriyim. Duygusal şiirleri de çok seviyorum. Okurken bile şiire çok duygu vermeyi seviyorum. Şiir benim için bambaşka bir şey. İstediğim yere istediğim ana şiirle girebiliyorum. Beni benden alıp götürüyor. Şiir yaşam biçimim diyebilirim” dedi.

Şiire 15 yaşında henüz lise birinci sınıfa giderken başladığını kaydeden Kaya, yazarken çok keyif aldığını ve mutlu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Zaman ve mekan benim için kavramını yitiriyor. İstediğim kadar uğraşayım saatler de sürse o kadar değerli ki boş geçen zamana üzülüyorum. Sanata verdiğim zaman, şiire harcanan zaman ise asla boşa geçmiş zaman değildir. Daha önce ölçüyle yazıyordum. Şimdi serbest şiirler yazıyorum. Şiir gerçekten istediğini yazabilmektir. O imgelerle hayata dokunabiliyorum şu anda. Baki, Fuzuli, Nebi'nin gazellerini severdim. Şu an ise kalıba bağlı yazmayı sevmiyorum. Serbest şiir akmak istediğim yere götürüyor beni. Aşık edebiyatındaki aşk, sevgi anlatımları beni çok etkilerdi. Toplumcu gerçekçi şiir, halk edebiyatı, koşma, güzelleme hepsi yaşamımda yer etti. Şiir mutluluk, huzur, benim için. Hatta bir terapi. Her şiirde bir maraton koşusuna çıkmış gibiyim. O maraton, her seferinde final yaşanmış gibi. Ve her seferinde o maratona girip finale tekrar tekrar varmak beni çok mutlu ediyor. Böylece kendimi yenilenmiş hissediyorum. Her şiire başlayıp maratonla bitirmek beni yeniden yaşama bağlıyor, hücrelerim yenileniyor. Ruhum doyuma ulaşıyor. Psikolojik doyum bu. Maddi anlamda şiirin bir katkısı yok ama müthiş bir doygunluk yaratıyor. Yaşadıkça mutluluğum yeniden artıyor. ‘Yaşamınızda şiirin yeri nedir?' deseler her şiirle zirveye çıkıyorum, o zirveye tekrar tekrar çıkmak istiyorum. Bu beni var ediyor. Şiirin malzemeyle ilgisi yok, onu nasıl kullanacağınla ilgisi var. Malzeme istediğin kadar olsun, herkes her işi yapamadığı gibi herkes şiir de yazamaz. Yorumlamak, dizeyi oluşturmak, o dizeyle satranç oynamak kolay değil. O dizeyi oluşturmak çok önemli.”