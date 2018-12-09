Şair - Yazar Babacanoğlu'ndan imza günü

Sanat Durağı'ndaki imza gününde Babacanoğlu'nun yazar ve şairler ile okurları yalnız bırakmadı. Eşi Şenel Babacanoğlu ile birlikte gerçekleştirdiği imza gününde konuşan Babacanoğlu, 9'u şiir olmak üzere 20 kitap yazdığını bir şiir kitabının da baskıya hazır hale getirdiğini söyledi.

Gelen konuklarına “Çaça” ve “Bedel” adli şiirlerini okuyan Babacanoğlu, asıl adının Mehmet Demirel olduğunu, Babacanoğlu'nun ise mahlası olduğunu belirterek, şiir ve yazdığı kitapları üzerine de görüşlerini açıkladı. Cümlelerde fazla sözcük varsa sözcüklerin o cümleye bir ağırlık verdiğini söyleyen Babacanoğlu, daha sonra da o sözcükleri ayıkladığını anlattı. Şiirin ise bir devrim ve yenilik olduğunu kaydeden Babacanoğlu, “Bir şair şiirinde yenilik yapamıyorsa o şair, şair değildir” diye konuştu.

Babacanoğlu, ayaklı-uyaklı şiirden ziyade serbest şiirleri daha çok sevdiğini ifade ederek, “Şiirler matematik kuralları içermektedir” şeklinde konuştu.