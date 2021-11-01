Sait Karafırtınalar: ”Böyle bir maçı kazandığımız için son derece mutluyum”

Lig'in 11. haftasında sahasında Altınordu'yu mağlup eden Adanaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ”Oyuncularımızı tebrik ediyorum, zorluk derecisi çok yüksek bir maçı zor da olsa kazanmayı bildiler” dedi.

Lig'in 11. haftasında Adanaspor sahasında Altınordu'yu 1-0 yendi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ”Öncellikle oyuncularımız tebrik ediyorum. Zorluk derecesi çok yüksek bir maçı zor da olsa kazanmayı bildiler. Verilen mücadeleden oynanan oyundan son derece memnunuz. Son üç lig maçında bir tane gol yedik. Dilimi ısırarak söyleyeyim inşallah böyle devam eder. Rakibe daha az pozisyon veriyoruz. Bu daha da sevindirici. Sadece iki tane pozisyon verdik onlar da karambolden verdik. Biz de daha fazla pozisyon bulduğumuzu düşünüyorum. İlk yarıya 2-0 da girebildik. Neticesinde 0-0 girerek Altınordu'yu oyuna ortak ettik. İkinci yarının ortalarında bir 20 dakika var ki ben çok büyük keyif aldım. Büyük ihtimalle seyredenlerde keyif aldı. Oyuncularıma dedim ki oyunun büyüsüne kapılmayın. Altınordu bu ligin her zaman dengelerini bozabilecek bir takım dedim. Böyle bir maçı kazandığımız için son derece mutluyum" dedi.