İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sait Karafırtınalar: "Pozisyon bile vermedik''

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Manisa Futbol Kulübü maçı sonrası, “Alt sıralardaki takımların kazandığı haftada bizim de kazanmamız önemli” dedi.


Adanaspor, ligin 28. haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “6 maç kazanamama serisi vardı. Alttaki takımların kazandığı haftada iyi oldu. Çok iyi bir mücadele ile kazanmasını bildik. Pozisyon bile vermeden kazandık. Zorlu rakipleri yenip gelen bir takım vardı. Ayrıca 6 haftalık süreçte bizim yanımızda olan başkan Bayram Akgül ve yönetime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Haftaya cezalı futbolcularımız var. Dileğimiz eksiklerimizin geri dönmesi olacak” diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.