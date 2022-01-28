Sakarmeke avlayan 2 kişiye toplam 23 bin TL para cezası

Adana'nın Karataş ilçesinde 20 adet sakarmeke kuşu avlayan 2 kişiye toplam 23 bin TL para cezası uygulandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bahçe Mahallesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ile birlikte devriye gezerken 2 şahsın kuş avladıklarını fark etti.

Yapılan kontrolde şahısların 20 adet sakarmeke kuşunu avladıkları, av tüfeklerinin ruhsatsız ve avcılık belgelerinin olmadığı, avlaklarda avcılık belgesi olmadan avlandıkları tespit edildi.

Şahıslara toplam 23 bin 77 TL idari yaptırım uygulanarak ruhsatsız av tüfeklerine el konuldu.