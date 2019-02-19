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Salbaş Anadolu Lisesine spor kompleksi

Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Salbaş Adana Lisesini ziyaret ederek, spor kompleksi için yardım sözü verdi.


Kaymakam Sarı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağ, kendi görev alanlarındaki okulları ziyaret etmeye devam ediyor. Sarı ve Dağ son olarak Salbaş Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okul Müdürü Ramazan Al, Kaymakam Sarı ve Milli Eğitim Müdürü Dağ'a okul hakkında bilgi verip gelecekte yapmak istedikleri projeleri anlattı.


Kaymakam Sarı, okul bahçesine yapılması planlanan spor kompleksinin gençlerin spora yönlendirilmesi için güzel bir proje olduğunu, destek vereceklerini söyledi.

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