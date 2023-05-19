Salbaş Karakucak Güreşleri, 21 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek

Salbaş Karakucak Güreşleri, 21 Mayıs Pazar günü Çukurova Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek.

Salbaş Stadyumu'nda 21 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da başlayacak güreşlerin yoğun katılım ve heyecana sahne olması bekleniyor. Çevre il, ilçe, köylerden ve Türkiye'nin dört bir yanından katılımın beklendiği Salbaş Güreşleri, Türkiye Güreş Federasyonu'nun çizdiği kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Müsabakalara birçok yaş ve kilodan pehlivan katılacak.

Salbaş Karakucak Güreşleri'nin düzenleme komitesinde Çukurova Belediyesi ile birlikte Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanlığı, Çukurova Pehlivanları Adana Güreş Kulübü Derneği, Karaisalı Yörükler Derneği, Yörük Türkmen Masası Çukurova Bölge Başkanlığı yer alıyor. Teknik Komitede ise Hüseyin Başçı, Arif Yılmaz, Veysel Alanoğlu, Mustafa Dönmez, Ramazan Karataş ve Cumali Emirler'in de aralarında yer aldığı birçok isim bulunuyor.

Salbaş Karakucak Güreşlerini 19'uncusunu gerçekleştireceklerini belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pandemi nedeniyle birkaç yıldır gerçekleştirilemeyen organizasyonun tekrar geçen yıl yapıldığını ve büyük ilgi gördüğünü hatırlattı.

Güreşin ata sporumuz olduğunu kaydeden Çetin, “Salbaş Karakucak Güreşleri'ni bu yıl 19'uncu kez düzenliyoruz. Geçen yıl çok başarılı bir organizasyon yapmıştık. Büyük ilgi görmüştü. Bu yıl daha da iyi olacak. Herkesi Pazar günü yapılacak güreş şölenine davet ediyorum” dedi.