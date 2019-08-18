Salbaşlılardan düğün salonu teşekkürü

Çukurova Belediyesi tarafından Salbaş'ta hizmete açılan düğün salonu yaklaşık 2 yıldır vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Bu hizmetinden dolayı Başkan Soner Çetin'e teşekkür eden Salbaşlılar, “Düğün yapmak isteyenlerin en büyük sorunlarından biri olan düğün salonuydu. Başkanımız Soner Çetin bu sorunumuzu çözdü” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, vatandaşlardan gelen talep üzerine 2017 yılında Salbaş'a düğün salonu yaptırmış ve törenle hizmete açmıştı.

Salbaşlıların ücretsiz olarak yararlandığı düğün salonu yöre halkının büyük bir sorununa çözüm getirirken, düğün dışında toplantı ve benzeri organizasyonlara da ev sahipliği yaparak çok amaçlı salon işlevi görüyor.

Kent merkezine uzak olmasından dolayı evlenecek çiftlerin salon sorununa çözüm getiren bu hizmetten dolayı Salbaşlılar, Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti.

Daha öncesinde düğünlerini mahalle aralarında yapmak zorunda kaldıklarını ya da Adana merkezde düğün salonu kiralama yoluna gittiklerini belirten Salbaşlılar, “Ancak başkanımız Soner Çetin Salbaş'a düğün salonu yaparak bizleri büyük bir dertten kurtardı. Ücretsiz olduğu için yeni evlenenleri de önemli bir maddi yükten kurtardı. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştular.

Salbaş Yenimahalle Muhtarı Mustafa Evren ve Salbaş Karatepe Mahallesi Muhtarı Osman Işıklı ise Başkan Soner Çetin'e yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Mahalle muhtarları Başkan Soner Çetin'in Salbaş'a gözlü görünür hizmetlerde bulunduğunu belirterek, “Sayın Başkanımız her zaman bizlerin yanında oluyor ve sorunlarımızın çözümü için çaba harcıyor” dediler.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, her zaman halkın hizmetinde olduklarını belirterek, “Belediyenin görevi insanların doğumundan ölümüne kadar hemşerilerine hizmet vermektir. Biz de bu anlayışla hizmet veriyoruz. Salbaş'a muhtarlık iletişim merkezi ve nizami ölçülerde stadyum gibi hizmetlerimiz oldu. Yeni dönemde de yeni hizmetlerimiz devam hız kesmeden devam edecek” dedi.