Salçalık biber fideleri toprakla buluştu

Adana'nın Kozan ilçesinde lezzeti ile yoğun talep gören salçalık ve közleme yapılan Kapya biber için 140 bin fide toprakla buluştu.

Kozan'da 30 dönüm arazide salçalık ve sofra lezzeti ile yoğun talep gören kapya biber üretimi için çiftçiler fideleri toprakla buluşturdu. Bölgede şiddetli fırtına nedeni ile tarımda çalışmaların aralıksız sürdürdüklerini kaydeden üretici Cumali Arslan, 30 dönüm araziye 140 bin biber fidesi ekimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kapya biberin ilçenin tek ürünü olduğunu ve pazar noktasında sorun yaşanmadığını kaydeden Arslan “deprem ardından fırtına arazi şartları zorlu ama çiftçiler olarak üretime devam ediyoruz. 300 ton rekolte bekliyoruz. Bölgemizde daha geniş alanlarda ekimi yapılabilir. Pazar noktasında sorunu yok, etli bir biber verimi yüksek. Salça olarak yoğun talep görüyor” diye konuştu.